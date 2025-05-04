Жителя Курской области ранило после взрыва запала гранаты

Во Льгове Курской области местного жителя ранило после взрыва запала гранаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в городе Льгове 57-летний местный житель около своего дома поднял запал от гранаты», — сообщил он.

Отмечается, что в результате взрыва мужчина получил множественные минно-взрывные раны. По его словам, мужчину в тяжелом состоянии доставили в Курскую областную больницу.

Хинштейн призвал местных жителей в случае обнаружения подозрительных предметов не приближаться к ним и не брать их в руки, а вызывать спасателей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в этом регионе мирный житель пострадал при детонации мины «колокольчик». По его словам, житель села Беловское косил траву на своем участке и заметил подозрительный предмет. Когда он к нему нагнулся, произошел взрыв.

Ранее пес Трицикл подорвался на мине, спасая солдат.