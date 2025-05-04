Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителя Курской области ранило после взрыва запала гранаты

Хинштейн: в Курской области местного жителя ранило после взрыва запала гранаты
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Во Льгове Курской области местного жителя ранило после взрыва запала гранаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в городе Льгове 57-летний местный житель около своего дома поднял запал от гранаты», — сообщил он.

Отмечается, что в результате взрыва мужчина получил множественные минно-взрывные раны. По его словам, мужчину в тяжелом состоянии доставили в Курскую областную больницу.

Хинштейн призвал местных жителей в случае обнаружения подозрительных предметов не приближаться к ним и не брать их в руки, а вызывать спасателей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в этом регионе мирный житель пострадал при детонации мины «колокольчик». По его словам, житель села Беловское косил траву на своем участке и заметил подозрительный предмет. Когда он к нему нагнулся, произошел взрыв.

Ранее пес Трицикл подорвался на мине, спасая солдат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами