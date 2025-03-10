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В Госдуме оценили отказ Маска отключать ВСУ от Starlink

В Госдуме призвали не надеяться на помощь Маска и Трампа в конфликте на Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Россия не должна надеяться на американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, а также на главу США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Так в беседе с News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал отказ Маска отключать ВСУ от систем Starlink.

«Можно просто ответить, перефразировав нашу поговорку: «На Бога надейся, а сам не плошай». Так вот, на Трампа и его администрацию надейся, а сам не плошай», — сказал Красов.

Он подчеркнул, что власти Соединенных Штатов всегда преследуют собственные цели. Зачастую они не совпадают с целями России, поскольку Москва стремится обеспечить собственную безопасность, суверенитет и независимость, указал Красов. По его словам, ВС РФ нужно добиться демилитаризации и денацификации Украины, «отчистить русские земли от неонацистской чумы» с чем военные успешно и справляются.

Накануне Илон Маск заявил в соцсети X, что системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине.

«Чтобы быть предельно ясным, неважно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — написал миллиардер.

Ранее в Раде поделились ожиданиями от предстоящих переговоров Украины и США.

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