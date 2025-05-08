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В Минобороны сообщили об успехах группировки «Запад» в зоне СВО до начала перемирия

Минобороны: группировка «Запад» до начала перемирия заняла выгодные позиции
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Группировка российских войск «Запад» до начала перемирия нанесла поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате противник потерял до 235 военных, сообщатся в официальной сводке Минобороны РФ в Telegram-канале.

«До начала действия перемирия... Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что поражение ВСУ было нанесено в районах четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), а также двух населенных пунктов в Харьковской области.

Украинская армия потеряла не только бойцов, но и три боевые бронемашины, восемь пикапов, четыре артиллерийских орудия, два из которых производства НАТО, а также две станции РЭБ.

До этого в Минобороны сообщили о 488 нарушениях майского перемирия со стороны ВСУ. В частности, украинские войска дважды после начала режима прекращения огня пытались прорваться через границу РФ в Курскую область и атаковали район населенного пункта Дзержинск в ДНР.

В Минобороны отметили, что нарушение перемирия, которое объявил президент РФ Владимир Путин в честь 80-летия Победы, демонстрирует нежелание Киева урегулировать конфликт мирным путем.

Ранее Зеленский заявил о «справедливости» атак ВСУ на Россию перед 9 Мая.

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