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В Госдуме оценили активность ВСУ после начала объявленного Путиным перемирия

Депутат Колесник: активность ВСУ снизилась после начала майского перемирия
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Anatolii Stepanov/Reuters

Количество атак украинских беспилотников с начала действия майского перемирия стало меньше, однако активность все еще сохраняется. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) действительно снизилась, при этом не исключил, что она опять может усилиться с учетом того, что украинские военные не всегда выполняют приказы Офиса президента.

«Нет такой четкой вертикали, как у нас. Надо начеку находиться всем, и гражданам, и нашим специальным службам, и средствам противовоздушной обороны, всем вооруженным силам. Но парад на Красной площади будет», — отметил Колесник.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил временное перемирие на период празднования Дня Победы. По указу главы государства, все боевые действия должны быть остановлены с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

3 мая президент Украины отверг идею Путина о трехдневном перемирии, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность иностранным гостям парада Победы в Москве 9 Мая.

Ранее Зеленскому напомнили о наказании после его угроз участникам парада Победы.

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