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ВС РФ ударили по инфраструктуре аэродромов ВСУ и пунктам дислокации наемников

Минобороны РФ: ВС России ударили по аэродромам ВСУ, пунктам дислокации наемников
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Станислав Красильников/РИА Новости

ВС России за прошедшие сутки поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 132 районах. Об этом сообщает министерство обороны РФ в сводке.

Российские войска применили для ударов по целям оперативно-тактическую авиацию, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерию.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов. Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В Минобороны отметили, что с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях в связи с начавшимся перемирием.

При этом в министерстве указали на нарушения со стороны ВСУ. Так, украинские военные предприняли две попытки прорыва госграницы в Курской области после начала действия перемирия.

Ранее в Госдуме заявили, что ВСУ не всегда выполняют приказы офиса Зеленского.

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