Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны официально сообщило о прекращении огня

Минобороны: ВС РФ строго соблюдают режим прекращения огня
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные, находящиеся на линии боевого соприкосновения, полностью прекратили ведение боевых действий и строго соблюдают режим прекращения огня. Об этом заявило министерство обороны России.

«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что военные РФ не используют авиацию, не наносятся удары артиллерией и беспилотниками.

28 апреля президент России Владимир Путин предложил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Утром 8 мая депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина «негласно» присоединилась к объявленному перемирию.

По его словам, подобное указание получили в украинской армии.

Ранее Марочко назвал направление, на котором высока вероятность провокаций ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами