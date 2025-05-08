Минобороны официально сообщило о прекращении огня

Российские военные, находящиеся на линии боевого соприкосновения, полностью прекратили ведение боевых действий и строго соблюдают режим прекращения огня. Об этом заявило министерство обороны России.

«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что военные РФ не используют авиацию, не наносятся удары артиллерией и беспилотниками.

28 апреля президент России Владимир Путин предложил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Утром 8 мая депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина «негласно» присоединилась к объявленному перемирию.

По его словам, подобное указание получили в украинской армии.

Ранее Марочко назвал направление, на котором высока вероятность провокаций ВСУ.