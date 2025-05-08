Марочко заявил, что ВСУ готовят провокации в Северске и Часовом Яре в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко считает, что украинские войска могут готовить провокации в ДНР для дискредитации российских властей. Об этом он заявил ТАСС со ссылкой на свои источники.

Вероятность провокаций на Донецком направлении высока, считает военный эксперт.

«По данным агентурных источников, в районе Северска и Часова Яра со стороны украинских спецслужб в ближайшее время планируется ряд мероприятий, направленных на дискредитацию военно-политического руководства РФ», — сказал Марочко.

По его словам, в районах этих городов отмечается активность военнослужащих центров информационно-психологических операций Украины.

8 мая Марочко заявил ТАСС, что подразделения, соединения и воинские части РФ, находящиеся на линии боевого соприкосновения в ДНР, выполнили приказ и прекратили активные боевые действия для соблюдения перемирия.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в МИД РФ заявили, что российские диппредставительства готовы к возможным провокациям 9 мая.