В Индии заявили о росте атак со стороны Пакистана

Минобороны Индии заявило о росте атак Пакистана на Джамму и Кашмир

Пакистан усилил атаки на индийские города Джамму и Кашмир. Об этом заявило министерство обороны Индии, передает РИА Новости.

«Пакистан усилил интенсивность своих неспровоцированных обстрелов через линию контроля с использованием минометов и крупнокалиберной артиллерии в районах секторов Купвара, Барамулла, Ури, Пунч, Мендхар и Раджури в Джамму и Кашмире», — говорится в заявлении.

Там также указано, что индийские вооруженные силы подтверждают свою приверженность неэскалации, при условии, что пакистанские военные будут соблюдать ее.

8 мая минобороны Индии заявило, что армия страны нанесла удары по радарам и системам противовоздушной обороны Пакистана.

В ведомстве добавили, что средства ПВО были атакованы в ответ на попытку Пакистана в ночь на 8 мая атаковать ряд военных целей в Северной и Западной Индии, используя беспилотники и ракеты.

В ночь на 7 мая Индия сообщила о начале операции «Синдур». Ее целью власти назвали «уничтожение террористической инфраструктуры Пакистана». Министерство обороны Индии заявило, что причиной операции стал теракт в Пахалгаме и что из Пакистана «планировались и направлялись террористические атаки».

Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

Ранее в Индии заявили, что пакистанские СМИ выдают сбитый на Украине беспилотник за индийский.