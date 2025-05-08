Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Индии заявили о росте атак со стороны Пакистана

Минобороны Индии заявило о росте атак Пакистана на Джамму и Кашмир
close
Stringer/Reuters

Пакистан усилил атаки на индийские города Джамму и Кашмир. Об этом заявило министерство обороны Индии, передает РИА Новости.

«Пакистан усилил интенсивность своих неспровоцированных обстрелов через линию контроля с использованием минометов и крупнокалиберной артиллерии в районах секторов Купвара, Барамулла, Ури, Пунч, Мендхар и Раджури в Джамму и Кашмире», — говорится в заявлении.

Там также указано, что индийские вооруженные силы подтверждают свою приверженность неэскалации, при условии, что пакистанские военные будут соблюдать ее.

8 мая минобороны Индии заявило, что армия страны нанесла удары по радарам и системам противовоздушной обороны Пакистана.

В ведомстве добавили, что средства ПВО были атакованы в ответ на попытку Пакистана в ночь на 8 мая атаковать ряд военных целей в Северной и Западной Индии, используя беспилотники и ракеты.

В ночь на 7 мая Индия сообщила о начале операции «Синдур». Ее целью власти назвали «уничтожение террористической инфраструктуры Пакистана». Министерство обороны Индии заявило, что причиной операции стал теракт в Пахалгаме и что из Пакистана «планировались и направлялись террористические атаки».

Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

Ранее в Индии заявили, что пакистанские СМИ выдают сбитый на Украине беспилотник за индийский.

Все новости на тему:
Конфликт Индии и Пакистана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами