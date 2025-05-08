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Индия нанесла удар по радарам и системам ПВО Пакистана

Минобороны Индии сообщило об ответе на атаку Пакистана в ночь на 8 мая
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

Армия Индии нанесла удары по радарам и системам противовоздушной обороны (ПВО) Пакистана в ответ на атаку в ночь на 8 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийское минобороны.

«Сегодня утром индийские вооруженные силы атаковали радары и системы ПВО в ряде мест в Пакистане. Индийские войска ответили в том же направлении и с той же интенсивностью, что и Пакистан», — говорится в публикации.

В индийском оборонном ведомстве добавили, что система ПВО в пакистанском Лахоре была нейтрализована. В Минобороны Индии добавили, что удары были нанесены в ответ на попытку Пакистана в ночь с 7 на 8 мая атаковать ряд военных целей в Северной и Западной Индии, используя беспилотники и ракеты.

Как указали в индийском оборонном ведомстве, все они были нейтрализованы интегрированной системой противодействия дронам и системами противовоздушной обороны.

В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы.

Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

Асиф также заявил, что Пакистан не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее Пакистан предупредил об активизации хакеров на фоне эскалации конфликта с Индией.

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Конфликт Индии и Пакистана
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