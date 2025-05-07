Пакистан предупредил об активизации хакеров на фоне эскалации конфликта с Индией

NCERT: на фоне эскалации конфликта с Индией зафиксирован рост числа кибератак

Национальная группа реагирования на кибератаки (NCERT) Пакистана опубликовала предупреждение о росте интенсивности кибератак и кампаний по дезинформации на фоне эскалации напряженности между исламской республикой и Индией. Его передает телеканал Geo TV.

По данным группы реагирования, мошенники пользуются ситуацией неопределенности для проведения комплексных киберопераций, нацеленных на критически важные национальные сети посредством фишинговых схем, вбросов фейковых новостей и вредоносных ссылок в соцсетях и мессенджерах.

Злоумышленники стремятся посеять неуверенность и панику, распространяя ложные сведения, отметили в NCERT.

«Вместе мы сможем предотвратить распространение дезинформации и защитить наши цифровые рубежи», — сказали в ведомстве.

Там утверждают, что механизмы быстрого реагирования и противодействия угрозе уже функционируют. Гражданам напомнили, что доверять стоит только достоверным источникам информации.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

7 мая глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.