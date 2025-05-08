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Стало известно о новой попытке наступления ВСУ на Курскую область

Mash: ВСУ снова пытаются наступать в Теткино Курской области силами 40–50 бойцов
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские военнослужащие повторили попытку наступления на населенный пункт Теткино в Курской области силами 40 — 50 солдат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ВСУ провели предварительную артподготовку и бомбардировки перед наступлением.

«Противник двигается пешком со стороны Рыжевского леса, чтобы занять улицу Чапаева, — безуспешно», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что военнослужащих украинской стороны атаковала российская авиация, была уничтожена колонна техники. Бойцы РФ отметили, что солдаты украинской стороны буквально «идут на пулемет».

Кроме того, по информации журналистов канала, украинская сторона пытается наступать возле поселка Новый Путь. Прорыва границы не было допущено.

6 мая российский оператор FPV-дронов с позывным «Сынок» заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины пытались проникнуть в Белгородскую область по газопроводной трубе.

Эта операция с трубой ВСУ напоминает ту, что провели бойцы ВС РФ в начале марта. Более 800 военных 15 км двигались по подземному газопроводу в тыл противника в районе промышленной зоны Суджи в Курской области и нанесли внезапный удар.

Ранее эксперт заявил, что линия боевого соприкосновения в зоне СВО «зашевелилась».

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