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Российский военный рассказал о попытке ВСУ проникнуть в регион РФ по трубе

РИА Новости: ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область по трубе
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались проникнуть в Белгородскую область по газопроводной трубе. Об этом рассказал РИА Новости российский оператор FPV-дронов с позывным «Сынок».

По его словам, после неудач в Курской области украинцы начали активнее атаковать белгородское приграничье, в частности, окрестности Демидовки и Поповки.

«ВСУ пытались проникнуть в тыл через газопроводную трубу. Но мы их подлавливали дронами на оптоволокне. Прямо внутрь залетали», — поделился подробностями собеседник агентства.

Также «Сынок» рассказал, что ВСУ пытались зайти в Белгородскую область на танке Т-64, но получили отпор. По словам бойца ВС РФ, теперь украинцы действуют более аккуратно и пытаются заходить на российскую территорию со стороны Сумской области малыми группами, в составе которых три-четыре человека. Однако российские военные не дают им продвинуться, нанося удары по позициям.

Эта операция с трубой ВСУ напоминает ту, что провели бойцы ВС РФ в начале марта. Более 800 военных 15 км двигались по подземному газопроводу в тыл противника в районе промышленной зоны Суджи в Курской области и нанесли внезапный удар. После они начали выбивать украинцев из российского региона.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, эта операция стала переломным моментом в ходе боев за Курскую область. После нее оборона ВСУ рухнула. 26 апреля удалось полностью освободить регион от украинских захватчиков.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотников на автомобили пострадала женщина.

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