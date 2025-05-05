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Эксперт заявил, что линия боевого соприкосновения в зоне СВО «зашевелилась»

Эксперт Марочко: линия боевого соприкосновения в зоне СВО зашевелилась
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Сергей Аверин/РИА Новости

Линия боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) «зашевелилась», российские военные продвигаются сразу на нескольких направлениях в Луганской народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Линия боевого соприкосновения зашевелилась, как я это называю, фронт стал дышать полной грудью», — отметил он.

По его словам, бои на Краснолиманском направлении велись достаточно активно, но в основном они были позиционными. В настоящее время российские войска активизировались на нескольких участках, начали продвигаться как в Купянском направлении — на севере ЛНР, так и на Донецком направлении. Марочко уточнил, что речь идет о Торском, Соледарском и Часовоярском направлениях.

Эксперт добавил, что обезопасить Курскую и Белгородскую области от ударов Вооруженных сил Украины будет возможно только с обустройством санитарной зоны в приграничных районах Украины.

Военный эксперт Андрей Марочко 3 мая сообщил, что подразделения ВС РФ усилили натиск на Харьковском направлении после освобождения Курской области. Он назвал такое развитие событий «планомерным и закономерным», так как после освобождения приграничного региона у командования российских войск появилась возможность отправить находившиеся здесь отряды на другие участки фронта.

Ранее появилось видео уничтожения бойцов ВСУ при попытке вторжения в Курскую область.

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