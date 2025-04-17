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Опубликовано видео из освобожденного Горнальского монастыря

«Военкоры русской весны» показали кадры из освобожденного Горнальского монастыря

Опубликовано видео из освобожденного Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь в Курской области. Кадры с места событий выложил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Монастырь на протяжении нескольких недель был ключевым опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за своего расположения на господствующей над районом высоте. Штурм вели морские пехотинцы 40-й бригады ВС РФ группировки «Север». Из объекта идет тайный лаз на территорию Сумской области Украины. Сейчас в районе монастыря продолжаются бои.

15 апреля агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что группа ВСУ, находящаяся в монастыре в Горнале, отказалась от переговоров и от сдачи в плен российским военным. 16 апреля стало известно, что при штурме монастыря были уничтожены 200 бойцов ВСУ.

Ранее Mash выложил кадры штурма Горнальского монастыря в Курской области.

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