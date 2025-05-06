Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали все храмы в Суджанском районе во время оккупации и продолжают делать это и сейчас. Об этом РИА Новости сообщил помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.

«Обстреляли храмы в селах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачьей Локне, два храма в Малой Локне, храм в Погребках. Все это было обстреляно. Разрушены два храма в Малой Локне: в селе и в женской колонии», — рассказал Зинченко.

Он продолжил перечисление уничтоженных и поврежденных храмов в Суджанском районе, упомянув также села Погребки, Черкасское Поречное и Борки. Зинченко пришел к выводу, что храмы пострадали по всей территории Суджанского района.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о намерении восстановить Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Суджанском районе, пострадавший от обстрелов и оккупации Вооруженных сил Украины.

Ранее Хинштейн заявил, что ВСУ продолжают удары по освобожденному Горнальскому монастырю.