МО Китая раскрыло условие начала войны из-за Тайваня

Предоставление Тайваню вооружений третьими странами означает войну. С таким заявлением в рамках брифинга выступил официальный представитель минобороны Китая У Цзянь, передает ТАСС.

«Что необходимо подчеркнуть, так это то, что вооружение Тайваня направлено на поощрение сторонников «независимости Тайваня», «независимость Тайваня» означает войну», — подчеркнул он.

У Цзянь добавил, что стремление иностранных сил использовать Тайвань для сдерживания Китая неизбежно приведет к крайне негативным последствиям.

До этого сообщалось, что США могут запустить на Тайване производство зенитных ракет Stinger. США планируют в 2025 году отправить на остров специалистов для оценки технических и производственных возможностей, а также мер по обеспечению кибербезопасности.

Ранее Китай ввел санкции против американских компаний из-за Тайваня.