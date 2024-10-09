Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МО Китая раскрыло условие начала войны из-за Тайваня

Минобороны Китая: вооружение Тайваня означает войну

close
Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Предоставление Тайваню вооружений третьими странами означает войну. С таким заявлением в рамках брифинга выступил официальный представитель минобороны Китая У Цзянь, передает ТАСС.

«Что необходимо подчеркнуть, так это то, что вооружение Тайваня направлено на поощрение сторонников «независимости Тайваня», «независимость Тайваня» означает войну», — подчеркнул он.

У Цзянь добавил, что стремление иностранных сил использовать Тайвань для сдерживания Китая неизбежно приведет к крайне негативным последствиям.

До этого сообщалось, что США могут запустить на Тайване производство зенитных ракет Stinger. США планируют в 2025 году отправить на остров специалистов для оценки технических и производственных возможностей, а также мер по обеспечению кибербезопасности.

Ранее Китай ввел санкции против американских компаний из-за Тайваня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами