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На Западе заявили, что Россия показала несостоятельность НАТО

Аналитик Джерми: Россия показала несостоятельность Североатлантического альянса
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская Федерация продемонстрировала несостоятельность Североатлантического альянса. Об этом сообщил экс-коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Они [Россия] продемонстрировали, что НАТО на самом деле является бумажным тигром», — сказал он.

Джерми подчеркнул, что Западу нужно было прислушиваться к предупреждениям со стороны России и учитывать ее интересы в области национальной безопасности.

В декабре прошлого года бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО Гордон Б. Дэвис в беседе с Daily Mail заявил, что страны Североатлантического альянса в случае военного столкновения с Россией проиграют и потеряют суверенитет. Собеседник издания подчеркнул, что бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты и подводные лодки Вооруженных сил России «смогут успешно наносить удары по территории и силам НАТО».

До этого канадский журналист Аарон Мате в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сообщил, что Североатлантический альянс не готов к прямому военному конфликту с Россией из-за самоуверенности и высокомерия. По его словам, в стратегии по противостоянию России НАТО опирается на ведение боевых действий чужими руками, используя Украину, которая «оплачивает» принятые военным блоком решения.

Ранее сообщалось, что склады НАТО с техникой и боеприпасами опустели из-за помощи ВСУ.

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