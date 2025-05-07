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Склады НАТО с техникой и боеприпасами опустели из-за помощи ВСУ

Forsal: на складах НАТО почти закончились боеприпасы из-за помощи ВСУ
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Ints Kalnins/Reuters

Многие страны НАТО, в том числе Германия, Дания, Чехия и Польша, безвозмездно передали Украине огромное количество вооружений, оставив собственные склады почти пустыми. Об этом заявил политический обозреватель Славомир Билински в статье для польского издания Forsal.

Он отметил, что оказание помощи Киеву не пройдет для стран НАТО бесследно. По его словам, они заплатили за это слишком высокую цену.

«Эксперты предупреждают, что в случае внезапного конфликта многие армии НАТО столкнутся с серьезными проблемами военного реагирования в течение первых недель», — заявил Билински.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО и ЕС запустили программы по подготовке коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. По его словам, европейские элиты продолжают говорить о необходимости стратегического поражения РФ.

Шойгу отметил, что эти агрессивные шаги, включая расширение НАТО, «обосновываются русофобскими измышлениями».

Ранее Великобритания решила обновить план действий на случай войны.

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