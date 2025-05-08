В России заявили, что Украина попытается сорвать парад Победы

Украина хочет сорвать парад Победы в Москве, чтобы создать видимость изоляции России. Об этом ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал «Известиям».

«Почему Киев в этом вопросе бескомпромиссный? Для них 9 Мая — вопрос международного престижа России. Если Киеву удалось бы сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость РФ», — сказал он.

В свою очередь военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что Украина отказалась от предложенного Россией перемирия на День Победы. Теперь Киев будет устраивать провокации, пытаясь доказать свою правоту, уверен он.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. По указу главы государства, режим прекращения огня будет действовать с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В этот период Путин запретил все боевые действия.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею российского лидера о временном перемирии в честь 9 Мая.

Ранее Кремль пообещал ответить Киеву на нарушения перемирия по случаю Дня Победы.