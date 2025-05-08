В Сеуле заявили о пуске Северной Кореей нескольких баллистических ракет малой дальности

Северная Корея, предположительно, запустила несколько баллистических ракет малой дальности в акватории Японского моря. Об этом, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов армии Южной Кореи, сообщает сеульское информационное агентство «Рёнхап».

По данным южнокорейских военных, пуск ракет был осуществлен из района города Вонсан, расположенного на восточном побережье КНДР.

В Объединенном комитете начальников штабов подчеркнули, что армия Южной Кореи готовится к новым северокорейским ракетным испытаниям и в связи с этим усиливает наблюдение и бдительность, поддерживая состояние полной боевой готовности. Кроме того, южнокорейские военные активно обмениваются информацией по баллистическим ракетам КНДР со своими американскими и японскими коллегами.

21 марта Северная Корея провела испытания новой ракеты противовоздушной обороны.

13 марта стало известно, что КНДР замаскировала площадку для запуска межконтинентальных баллистических ракет под гольф-клуб.

Ранее лидер КНДР заявил, что ядерные силы страны должны быть в полной боеготовности.