Лидер КНДР заявил, что ядерные силы страны должны быть в полной боеготовности

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время испытаний стратегических крылатых ракет заявил о необходимости совершенствовать боеготовность ядерных сил страны. Об этом пишет ЦТАК.

Это четвертые испытания ракет в Северной Корее с начала 2025 года. Их цель, сообщил ЦТАК, показать способность армии страны «к нанесению контрудара в любом пространстве и боеготовность разных ядерных средств противникам, которые серьезно нарушают обстановку безопасности в КНДР».

По словам Ким Чен Ына, усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность «гарантируются мощной наступательной силой».

Он также назвал ответственной миссией ядерных сил КНДР последовательное совершенствование их боеготовности.

«Более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил, быть в полной готовности к их использованию и тем самым с помощью надежного ядерного щита вечно защищать суверенитет и безопасность государства, — это ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил Республики», — добавил лидер КНДР.

На прошлой неделе минобороны Северной Корее заявляло о готовности применить стратегические средства в ответ на угрозу со стороны США и Южной Кореи.

Ранее Путин встретился с секретарем ЦК Трудовой партии КНДР.