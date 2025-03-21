Северная Корея провела испытания новой ракеты ПВО

Северная Корея провела испытательный запуск новой ракеты противовоздушной обороны. Об этом сообщает радио «Голос Кореи».

Запуск, направленный на проверку комплексной боевой способности ракеты, состоялся 20 марта. Его провело главное управление ракетостроения КНДР.

На испытаниях вооружения присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын и главные лица военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи. Новую модель уже запустили в производство.

В конце февраля одно из военных подразделений Северной Кореи провело пуск стратегической крылатой ракеты. Ким Чен Ын также наблюдал за испытаниями.

В январе стало известно, что Северная Корея осуществила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Ким Чен Ын заявил, что основная цель разработки новой гиперзвуковой ракеты заключается в обеспечении самообороны, а не в агрессивных намерениях. Он также подчеркнул, что новая ракета КНДР «может эффективно преодолеть любые системы противоракетной обороны в мире». Скорость новой ракеты в 12 раз превышает скорость звука, и во время запуска она достигла высоты 99,8 км.

Ранее сестра Ким Чен Ына обвинила США в желании применить ядерное оружие против Северной Кореи.