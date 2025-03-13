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Северная Корея замаскировала площадку для запуска баллистических ракет под гольф-клуб

Telegraph: КНДР замаскировала площадку для баллистических ракет под гольф-клуб
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Korean Central News Agency/AP

Северная Корея замаскировала площадку для запуска межконтинентальных баллистических ракет под гольф-клуб. Об этом пишет The Telegraph.

До прошлого года на этом месте находился зимний дворец Ким Чен Ына, известный как резиденция Рёкпо, расположенный в густом лесу примерно в 30 километрах к юго-востоку от столицы Пхеньяна.

Комплекс был недавно снесен и заменен рядом новых сооружений, дорог и, по всей видимости, гольф-полей.

Более детальное изучение объектов с использованием ближнеинфракционных изображений в ходе строительства показало, что поля были усилены бетонными основаниями в июне, а в августе был добавлен тонкий слой почвы. К ноябрю аналитики определили, что трава укоренилась и площадка стала напоминать гольф-клуб.

Однако аналитики Центра по изучению нераспространения имени Джеймса Мартина при Институте Миддлбери отметили, что плоские участки с бетонными основаниями идеально подходят для запусков дальнобойных баллистических ракет, и некоторые другие здания на площадке не типичны для гольф-клубов.

Новые дороги на площадке достаточно широки, чтобы разместить тракторные подъемники, необходимые для маневрирования ракет Hwasong-19.

Эта ракета длиной 28 метров, успешно запущенная в октябре, может нести ядерную боеголовку и имеет дальность не менее 15 000 километров, что позволяет ей достигать всей территории Северной Америки и Европы.

Одно из новых сооружений на площадке — это четырехэтажное здание высотой около 36 метров, которое может вмещать ракеты в вертикальном положении.

Ранее сестра Ким Чен Ына рекомендовала США не провоцировать КНДР.

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