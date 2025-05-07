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Белоусов заявил, что ВС РФ «уже отбились» от украинских дронов

Глава МО РФ Белоусов заявил, что Россия уже отбила атаку беспилотников ВСУ
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что системы ПВО страны «уже отбились» от атак украинских беспилотников. Видеофрагмент с комментарием министра опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

«Без всякого сомнения. Уже отбились», — сказал Белоусов, отвечая на вопрос, удастся ли России отразить атаки Вооруженных сил Украины в праздничные дни.

ВСУ атакуют Москву и Подмосковье беспилотниками уже несколько дней в преддверии празднования 80-летия Победы. Только за вечер 7 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 14 украинских беспилотников. Удары наносят и по другим регионам.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, многочисленные попытки украинской армии нанести удары по мирным объектам в России оправдывают продолжение ведения специальной военной операции (СВО).

Ранее СМИ сообщили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве.

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