Белоусов заявил, что ВС РФ «уже отбились» от украинских дронов

Глава МО РФ Белоусов заявил, что Россия уже отбила атаку беспилотников ВСУ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что системы ПВО страны «уже отбились» от атак украинских беспилотников. Видеофрагмент с комментарием министра опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

«Без всякого сомнения. Уже отбились», — сказал Белоусов, отвечая на вопрос, удастся ли России отразить атаки Вооруженных сил Украины в праздничные дни.

ВСУ атакуют Москву и Подмосковье беспилотниками уже несколько дней в преддверии празднования 80-летия Победы. Только за вечер 7 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 14 украинских беспилотников. Удары наносят и по другим регионам.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, многочисленные попытки украинской армии нанести удары по мирным объектам в России оправдывают продолжение ведения специальной военной операции (СВО).

Ранее СМИ сообщили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве.