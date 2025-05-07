На Украине заказали боеприпасы у завода, поставлявшего ВСУ бракованные мины

Агентство оборонных закупок при минобороны Украины заказало боеприпасы на 59 млрд гривен (более 115 млрд рублей) у завода, который до этого поставил украинской армии бракованные мины. Об этом заявила депутат Верховной рады Виктория Сюмар на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

«59 млрд гривен АОЗ снова отдало Павлоградскому химзаводу, именно тому предприятию, в отношении которого есть куча уголовных дел и руководитель которого получил подозрение СБУ за поставку некачественных мин», — написала парламентарий.

Депутат добавила, что общий бюджет агентства оборонных закупок на приобретение оружия на этот год — около 370 млрд гривен или порядка 721,5 млрд рублей. При этом, указала Сюмар, около 60 млрд гривен (117 млрд рублей) были направлены на закупку у предприятия, поставившего бракованные мины. По словам парламентария, ее источники намекают на то, что эти компании лоббируются правительством.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что до 20% боеприпасов, используемых Вооруженными силами Украины, оказываются бракованными.

По словам Умерова, правительство разработало механизм, который позволит утилизировать снаряды в зоне боевых действий с пользой.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN признала, что Германия отправляла Киеву старую или почти нерабочую военную технику.

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