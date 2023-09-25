В Германии признали, что поставляли Украине устаревшую технику

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN признала, что Германия отправляла Киеву старую или почти нерабочую военную технику.

«Не помогает, если только обещать, а потом ты не можешь это поставить, или поставлять то, что не работает... что-то из нашей помощи было очень старых образцов, мы знали, и говорили это в начале, что что-то особо и не работало», — сказала она.

Министр отметила, что к поставляемому оружию необходимо передавать боеприпасы. Задержки в поставках она объяснила необходимостью дополнительных согласований.

Также она не смогла сказать, поставит ли Берлин Киеву ракеты дальнего действия Taurus.

25 сентября стало известно, что первая партия американских танков Abrams доставлена на Украину. Владимир Зеленский подтвердил их получение. Глава военной разведки страны Кирилл Буданов предупреждал, что эти боевые машины «на поле боя долго не проживут», и предлагал использовать их для «очень конкретных» операций.

Ранее Германия прокомментировала сообщения о подбитом ВС РФ танке Leopard.