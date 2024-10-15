Министр обороны Украины назвал процент брака украинских боеприпасов

До 20% боеприпасов, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), оказываются бракованными. Об этом сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров, пишет пресс-служба минобороны страны.

«По приблизительным подсчетам, до 20% боеприпасов в зоне боевых действий не срабатывают, — сказал он.

По словам Умерова, правительство разработало механизм, который позволит утилизировать снаряды в зоне боевых действий с пользой для ВСУ.

Он пояснил, что планируется перерабатывать бракованные боеприпасы на местах разминирования, используя специальные мобильные комплексы, а полученные продукты переработки использовать для нужд армии.

В феврале военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ получают множество бракованного оружия. По его словам, партнеры Киева зачастую отправляют Украине старое вооружение с истекающим запасом прочности, большая часть поставляемого оружия не проверяется. Также Дандыкин указал на отсутствие на Украине собственного производства. Он отметил, что Киев практически ничего не производит — ни снарядов, ни техники, ни вооружений.

Ранее полковник объяснил появление бракованных боеприпасов у Украины.