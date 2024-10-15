Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Украины назвал процент брака украинских боеприпасов

Умеров: каждый пятый боеприпас, используемый ВСУ, не взрывается

close
Kevin Lamarque/Reuters

До 20% боеприпасов, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), оказываются бракованными. Об этом сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров, пишет пресс-служба минобороны страны.

«По приблизительным подсчетам, до 20% боеприпасов в зоне боевых действий не срабатывают, — сказал он.

По словам Умерова, правительство разработало механизм, который позволит утилизировать снаряды в зоне боевых действий с пользой для ВСУ.

Он пояснил, что планируется перерабатывать бракованные боеприпасы на местах разминирования, используя специальные мобильные комплексы, а полученные продукты переработки использовать для нужд армии.

В феврале военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ получают множество бракованного оружия. По его словам, партнеры Киева зачастую отправляют Украине старое вооружение с истекающим запасом прочности, большая часть поставляемого оружия не проверяется. Также Дандыкин указал на отсутствие на Украине собственного производства. Он отметил, что Киев практически ничего не производит — ни снарядов, ни техники, ни вооружений.

Ранее полковник объяснил появление бракованных боеприпасов у Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами