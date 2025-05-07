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Встречу министров обороны стран Северной Европы отменили

Встречу министров обороны стран Северной Европы отменили из-за аварии истребителя
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Olivier Rachon/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Финляндии отменили намеченную на среду, 7 мая, встречу министров обороны стран Северной Европы из-за аварии истребителя Hornet. Об этом сообщает Yle.

«Истребитель F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми около 11 часов», — говорится в сообщении пресс-службы ВВС Финляндии.

Отмечается, что самолет ударился об землю близ территории аэродрома. Летчик катапультировался и был обнаружен, он направлен на медицинское обследование.

В последний раз истребитель Hornet разбился в Финляндии в январе 2010 года.

Накануне истребитель военно-морских сил США, находившийся на борту авианосца Harry Truman, упал в Красное море. По имеющимся сведениям, причиной инцидента могла стать неисправность системы аэрофинишеров на авианосце. Оба члена экипажа самолета F/A-18 смогли катапультироваться. Они получили лишь незначительные травмы. Спасательный вертолет поднял их на корабль. Затонувший самолет пока не обнаружен.

Ранее стала известна судьба пассажиров пропавшего в джунглях Амазонки самолета.

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