Глава МВД Италии рассказал о конфликте Пакистана и Индии из Исламабада

Глава МВД Италии рассказал, что конфликт Индии и Пакистана не ощущается в столице

Конфликт Индии и Пакистана в спорном регионе Кашмир не ощущается в столице Пакистана, Исламабаде. Об этом в эфире телеканала Rai2 сообщил глава МВД Италии Маттео Пьянтедози, который находится в столице Пакистана с рабочим визитом.

«Мы получили известие об этой атаке вчера в ночь. Мы находимся в 200 километрах от района, где произошел этот кризис, в Исламабаде, здесь нет никаких последствий, жизнь идет нормально <...> Единственным последствием этого является то, что нам пришлось немного изменить программу визита», — заявил Пьянтедози, пояснив, что многие его пакистанские коллеги напрямую участвуют в управлении этим конфликтом и оказались недоступны.

Он добавил, что в данный момент итальянская делегация ведет переговоры о том, когда появится возможность безопасно вылететь из Пакистана.

До этого пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад устранит напряженность с Нью-Дели, если Индия откажется от агрессивных действий против исламской республики.

6 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» против инфраструктуры, расположенной на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Сообщалось, что в результате атак Индии пострадали мирные жители, удары пришлись исключительно по гражданским объектам. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф охарактеризовал действия Индии как «акт войны», отметив, что Исламабад оставляет за собой право на немедленный и решительный ответ.

Ранее политолог оценил возможность ядерной войны между Индией и Пакистаном.