Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МВД Италии рассказал о конфликте Пакистана и Индии из Исламабада

Глава МВД Италии рассказал, что конфликт Индии и Пакистана не ощущается в столице
close
Faisal Mahmood/Reuters

Конфликт Индии и Пакистана в спорном регионе Кашмир не ощущается в столице Пакистана, Исламабаде. Об этом в эфире телеканала Rai2 сообщил глава МВД Италии Маттео Пьянтедози, который находится в столице Пакистана с рабочим визитом.

«Мы получили известие об этой атаке вчера в ночь. Мы находимся в 200 километрах от района, где произошел этот кризис, в Исламабаде, здесь нет никаких последствий, жизнь идет нормально <...> Единственным последствием этого является то, что нам пришлось немного изменить программу визита», — заявил Пьянтедози, пояснив, что многие его пакистанские коллеги напрямую участвуют в управлении этим конфликтом и оказались недоступны.

Он добавил, что в данный момент итальянская делегация ведет переговоры о том, когда появится возможность безопасно вылететь из Пакистана.

До этого пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад устранит напряженность с Нью-Дели, если Индия откажется от агрессивных действий против исламской республики.

6 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» против инфраструктуры, расположенной на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Сообщалось, что в результате атак Индии пострадали мирные жители, удары пришлись исключительно по гражданским объектам. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф охарактеризовал действия Индии как «акт войны», отметив, что Исламабад оставляет за собой право на немедленный и решительный ответ.

Ранее политолог оценил возможность ядерной войны между Индией и Пакистаном.

Все новости на тему:
Конфликт Индии и Пакистана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами