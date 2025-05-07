В Пакистане назвали условие для остановки боевых действий

Пакистан устранит напряженность с Индией, если она откажется от агрессивных действий против исламской республики. Об этом заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф в интервью агентству Bloomberg.

«На протяжении последних двух недель мы постоянно заявляли, что не намерены предпринимать враждебные действия против Индии. Но если на нас нападут, мы ответим. Если Индия отступит, мы прекратим эту напряженность», — заявил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос агентства о возможности мирных переговоров с Индией, Асиф ответил, что у него нет информации о каких-либо потенциальных возможностях для взаимодействия в настоящее время.

6 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» против инфраструктуры, расположенной на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Сообщалось, что в результате атак Индии пострадали мирные жители, удары пришлись исключительно по гражданским объектам. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф охарактеризовал действия Индии как «акт войны», отметив, что Исламабад оставляет за собой право на немедленный и решительный ответ.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа террористов расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог оценил возможность ядерной войны между Индией и Пакистаном.