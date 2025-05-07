Названа страна, которая готова выступить посредником между Индией и Пакистаном

МИД: Швейцария готова выступить в качестве посредника между Индией и Пакистаном

Швейцария готова выступить в качестве нейтрального посредника между Индией и Пакистаном, если они обратятся с такой просьбой. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива.

Собеседник агентства рассказал, что министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провел переговоры со своими коллегами из Индии и Пакистана — Мухаммадом Исхаком Даром и Субраманьямом Джайшанкаром — чтобы призвать их проявить сдержанность во избежание региональной эскалации.

«Швейцария всегда готова предложить свои добрые услуги, когда они полезны и желательны для обеих сторон», — заявил Клива.

Дипломат добавил, что на сегодняшний день МИД Швейцарии не располагает никакой информацией о возможных пострадавших швейцарских гражданах.

6 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» против инфраструктуры, расположенной на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Сообщалось, что в результате атак Индии пострадали мирные жители, удары пришлись исключительно по гражданским объектам. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф охарактеризовал действия Индии как «акт войны», отметив, что Исламабад оставляет за собой право на немедленный и решительный ответ.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа террористов расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Как заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, Исламабад не станет нагнетать напряженность в конфликте с Индией, если Нью-Дели прекратит военную операцию «Синдур» и другие агрессивные действия.

Ранее политолог оценил возможность ядерной войны между Индией и Пакистаном.