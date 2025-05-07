Глава крымского парламента обвинил Украину в подготовке срыва парада Победы

Власти Украины хотят сорвать парад Победы и празднования в Москве 9 Мая. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Это не изолированные инциденты, а часть более масштабной стратегии – попытка сорвать празднование годовщины Победы и создать атмосферу хаоса и страха. ВСУ действуют на короткой дистанции, понимая, что надежда на скорый мир, на вынужденные уступки со стороны России, рухнула», — заявил Константинов.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предупредил, что если Украина попытается сорвать парад Победы в Москве 9 мая, то Россия даст на это ответ.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею российского лидера Владимира Путина о временном перемирии в честь 9 Мая. Он также заявил, что Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы. После этого активность украинских атак на территорию России возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств.

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