В Совфеде предостерегли Украину от попыток сорвать парад Побед в Москве

Если Украина попытается сорвать парад Победы в Москве 9 мая, то Россия даст на это ответ. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он не стал уточнять, каким будет ответ, поскольку «умные люди в таких случаях в детали не вдаются».

«Пусть наш враг холодеет от ужаса и думает, что ему прилетит, если, не дай Бог, он на что-то решится. Ответ наш может быть самым разнообразным. В любом случае он будет», — сказал Климов.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники в министерстве обороны Украины писала, что Киев вряд ли станет пытаться атаковать Москву 9 Мая во время проведения парада Победы из-за низких шансов на успех, но может попытаться нанести удары по другим регионам России. Атака на парад Победы может вызвать ответную реакцию РФ и недовольство Соединенных Штатов, говорится в тексте.

Ранее МИД Украины выступил с заявлением о параде Победы в Москве.