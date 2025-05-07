В Брянской области сообщили о 66 ударах по приграничным районам

Украинские войска за сутки совершили 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки киевский режим, несмотря на объявленное нашей страной перемирие, совершил 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов», — написал он, отметив, что на местах атак работают оперативные и экстренные службы и комиссии по оценке ущерба.

Губернатор региона призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

До этого Богомаз сообщал, что в Брянской области накануне вечером и в ночь на 7 мая уничтожили более 140 воздушных целей, включая крылатую ракету.

Накануне Telegram-канал Baza писал, что почти все село Кирилловка в Климовском районе Брянской области сгорело из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее ВСУ обстреляли завод «Стрела» в Брянской области.