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В Брянской области сообщили о 66 ударах по приграничным районам

Богомаз: ВСУ совершили 66 ударов по приграничным районам Брянской области
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Украинские войска за сутки совершили 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки киевский режим, несмотря на объявленное нашей страной перемирие, совершил 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов», — написал он, отметив, что на местах атак работают оперативные и экстренные службы и комиссии по оценке ущерба.

Губернатор региона призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

До этого Богомаз сообщал, что в Брянской области накануне вечером и в ночь на 7 мая уничтожили более 140 воздушных целей, включая крылатую ракету.

Накануне Telegram-канал Baza писал, что почти все село Кирилловка в Климовском районе Брянской области сгорело из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее ВСУ обстреляли завод «Стрела» в Брянской области.

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