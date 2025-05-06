Одно из сел в Брянской области может перестать существовать из-за атак ВСУ

Baza: почти все село в Брянской области сгорело после атак дронов ВСУ

Почти все село в Брянской области сгорело из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с последствиями опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным авторов канала, речь идет о селе Кирилловка в Климовском районе Брянской области. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, 3 мая населенный пункт атаковали дроны ВСУ, которые сбросили на дома мирных жителей взрывные устройства. В результате этой атаки сгорело шесть жилых зданий.

Как рассказали местные жители, огонь в итоге распространился по всему селу. В настоящий момент сгорели уже десять домов, повреждения получили еще около 25. Люди опасаются, что через несколько дней населенный пункт просто перестанет существовать.

«Люди тушат пожары самостоятельно — из-за опасности с воздуха пожарные просто не могут добраться до горящих домов. Вывоз лежачих больных также затруднен», — говорится в сообщении.

3 мая Богомаз также сообщил, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Новая Погощь Суземского района Брянской области. По словам губернатора, целенаправленный удар был нанесен по автолавке с мирными жителями. В результате пострадали четыре человека: три женщины получили осколочные ранения, также ранен водитель автолавки. Их доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Ранее ВСУ обстреляли завод «Стрела» в Брянской области.