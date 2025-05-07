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Появилось видео мощного взрыва в Подмосковье

SHOT: появились кадры момента мощного взрыва над Щелково Московской области

Появились кадры взрыва в Щелково Московской области. Их публикует Telegram-канал SHOT.

На видео слышны два громких взрыва.

«‎Как рассказали SHOT местные жители, два громких хлопка прогремели примерно в 22:32», — говорится в сообщении.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух БПЛА Вооруженных сил Украины, летевших к столице. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Третий день подряд ВСУ атакуют беспилотниками Москву и Подмосковье. В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 вражеских БПЛА. По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье дронами «Лютый». Они летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. БПЛА такого типа могут преодолевать до 1 тыс. км и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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