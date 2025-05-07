Тульская область отражает пятую волну атак БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал в своем Telegram-канале о том, что дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) отражают пятую атаку дронов на регион.

По словам чиновника, ситуация находится под контролем, при налетах никто не пострадал, однако в области по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА. Глава региона призвал местных жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

Третий день подряд ВСУ атакуют дронами регионы России. С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата ликвидировали в Брянской области, 22 — в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ. Тульская область накануне налетам не подвергалась, однако этой ночью ее атаковали многократно. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы.

Ранее в Тульской области отключили мобильный интернет.