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Военный эксперт заявил об активизации ВС РФ на нескольких направлениях

Марочко: ВС РФ продвигаются на Соледарском, Торском и Часовоярском направлениях
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ увеличили активность на фронте и в настоящее время продвигаются сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«[Российские подразделения] начали продвигаться как в Купянском районе, так и в принципе на Донецком направлении. Это Торское, Соледарское и Часовоярское направления», — сказал специалист.

По его словам, сейчас ВС РФ наращивают активность и на Краснолиманском направлении.

5 мая Марочко рассказал, что в апреле российские военнослужащие взяли под контроль 12 населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Группировка войск «Юг» вынудила формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть населенные пункты Розовка, Тарасовка, Пантелеймоновка, Шевченко, Калиново, Сухая Балка и Валентиновка в ДНР. В свою очередь, группировка войск «Запад» взяла под контроль населенные пункты Новое, Катериновка, Новомихайловка в ДНР и Дорошовка, Каменка в Харьковской области.

За день до этого Марочко сообщил о переброске дополнительных подразделений ВС РФ к донецкому городу Часову Яру. Сюда направили не только больше военнослужащих, но и техники.

Ранее украинских солдат обвинили в использовании детей для разведки в районе Часова Яра.

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