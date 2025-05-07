Марочко заявил о продвижении российских войск на стыке ЛНР и ДНР

Марочко: ВС РФ продвигаются в районах Макеевки ЛНР, Катериновки и Новое в ДНР

Российские войска продвигаются на стыке ЛНР и ДНР. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

За истекшие сутки в ходе активных боевых действий ВС РФ продвинулись в районах населенных пунктов Макеевка ЛНР, Катериновка и Новое в ДНР, рассказал Марочко.

Кроме того, отметил он, есть успехи в районе Торского и Ямполовки.

Украинские войска пытаются вести маневренную оборону, однако они вынужденно оставили ряд позиций из-за несвоевременного восполнения потерь, добавил эксперт.

Накануне Telegram-канал «Северный ветер», который связан с группировкой войск ВС России «Север», заявил, что российские военнослужащие уничтожили колонну Вооруженных сил Украины, пытавшуюся прорваться в Курскую область на квадроциклах.

По данным канала, ВСУ двигались по направлению к границе РФ из Павловки и хотели прорваться незамеченными в окрестностях приграничного поселка Новый Путь.

Ранее в ДНР заявили об успешных действиях ВС России на границе Курской области.