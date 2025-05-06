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Российские военные разбили колонну ВСУ, готовившую прорыв в Курскую область

Бойцы РФ разбили отряд ВСУ, готовивший прорыв на квадроциклах в Курскую область
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) на квадроциклах, пытавшуюся прорваться в Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», который связан с группировкой войск ВС России «Север».

По данным канала, украинская колонна, передвигавшаяся на десяти квадроциклах, выдвинулась по направлению к границе Российской Федерации из Павловки.

«Используя мобильную технику, враг рассчитывал незамеченным прорваться в окрестности приграничного поселка Новый Путь», — отмечается в публикации.

В сообщении говорится, что реализовать свой план военные ВСУ не смогли — по ним отработали российские артиллеристы, нанеся прицельное поражение по скоплению противника.

Утром 6 мая военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что командование украинской армии направило грузовые колонны через город Конотоп Сумской области к границе с Курской областью.

Накануне сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку прорваться на территорию Курской области. По информации военкоров, украинская армия наращивала удары в направлении населенного пункта Теткино (Глушковский район). Также ВСУ подорвали мост вблизи Званного. Отмечалось, что как и во время предыдущих атак, они пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы осложнить логистику российских войск.

Ранее военблогер предположил стратегию Зеленского по обнулению успехов РФ под Курском.

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