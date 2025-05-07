СМИ сообщают об атаке беспилотников на Саранск

Shot: жители Саранска сообщают об атаке БПЛА на город

Жители Саранска рассказали об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители утверждают, что они услышали сигнал тревоги приблизительно в 5:00 мск. По их словам, в городе произошло несколько мощных взрывов в одном из промышленных районов.

В публикации утверждается, что после этого недалеко от местного химического завода начался пожар.

«Официальной информации о последствиях атаки пока не было», — говорится в публикации.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что дежурные силы противовоздушной обороны в четырех муниципалитетах региона обнаружили и уничтожили не менее семи беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба министерства обороны Российской Федерации сообщила, что силы противовоздушной обороны в ночь на 6 мая сбили над регионами России 105 дронов ВСУ.

По данным ведомства, 32 беспилотника уничтожены над территорией Брянской области. 22 дрона сбиты на над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом.

На подлете к Москве сбили еще два беспилотника.