Премьер Пакистана созывает заседание совета нацбезопасности

Пакистанский премьер Шахбаз Шариф после ударов Индии созвал заседание совета национальной безопасности в Исламабаде, чтобы обсудить положение дел. Об этом сообщает Geo TV.

Как уточняется, заседание пройдет в 10 часов утра (8:00 мск).

Вечером 6 мая министерство обороны Индии сообщило о начале операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли удары по девяти объектам на территории Пакистана. По заявлению индийского военного ведомства, пакистанские военные объекты атаке не подверглись, целью стала «террористическая инфраструктура». Пакистанская армия подтвердила, что Индия нанесла ракетные удары по трем целям на территории страны и в подконтрольных Исламабаду районах.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза, регулирующие водный поток на плотинах и каналах. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в пакистанском Пенджабе объявили чрезвычайное положение.