В пакистанском Пенджабе объявили чрезвычайное положение

В пакистанской провинции Пенджаб объявлено чрезвычайное положение. Об этом, ссылаясь на заявление губернатора региона Бхагванта Манна, сообщает агентство Reuters.

Чрезвычайное положение объявлено в провинции Пенджаб в Пакистане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы правительства региона Бхагванта Манна.

Чиновник отметил, что силы безопасности и медицинские учреждения Пенджаба переведены в состояние повышенной готовности.

7 мая глава военного ведомства Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что индийская армия нанесла удары по мирному населению исламской республики.

В свою очередь, индийская армия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня на границе.

Вечером 6 мая министерство обороны Индии сообщило о начале «Операции Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли удары по девяти объектам на территории Пакистана. По заявлению индийского военного ведомства, пакистанские военные объекты атаке не подверглись, целью стала «террористическая инфраструктура». Пакистанская армия подтвердила, что Индия нанесла ракетные удары по трем целям на территории страны и в подконтрольных Исламабаду районах.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, ждать ли ядерной войны между Индией и Пакистаном.