Над Смоленской областью сбит украинский БПЛА

Над территорией Смоленской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Вражеский беспилотник был сбит средствами радиоэлектронной борьбы министерства обороны России в Рославльском округе.

Губернатор отметил, что разрушений на земле и пострадавших нет. На место падения дрона направлены экстренные и оперативные службы.

Анохин призвал граждан проявлять бдительность, не приближаться к обломкам беспилотника и сразу же информировать экстренные службы об их местоположении.

7 мая губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства противовоздушной обороны Минобороны РФ отражают четвертую волну атаки беспилотников на регион.

6 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, которые летели на Москву.

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