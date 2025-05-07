Над Смоленской областью сбит украинский БПЛА

Над территорией Смоленской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Вражеский беспилотник был сбит средствами радиоэлектронной борьбы министерства обороны России в Рославльском округе.
Губернатор отметил, что разрушений на земле и пострадавших нет. На место падения дрона направлены экстренные и оперативные службы.
Анохин призвал граждан проявлять бдительность, не приближаться к обломкам беспилотника и сразу же информировать экстренные службы об их местоположении.
7 мая губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства противовоздушной обороны Минобороны РФ отражают четвертую волну атаки беспилотников на регион.
6 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, которые летели на Москву.
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