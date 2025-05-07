Силы ПВО Пакистана сбили два истребителя Индии

ВС Пакистана сбили два истребителя индийских ВВС, передает Samaa TV.

По словам источников в службе безопасности Пакистана, речь идет об истребителях Rafale. Один из них силы ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали у города Ахмадпур-Ист после того, как он нарушил воздушное пространство республики. Это произошло около 00:40 (22:40 мск 6 мая). Данных о втором истребителе пока нет.

Вечером 6 мая министерство обороны Индии сообщило о начале «Операции Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли удары по девяти объектам на территории Пакистана. По заявлению индийского военного ведомства, пакистанские военные объекты атаке не подверглись, целью стала «террористическая инфраструктура». Пакистанская армия подтвердила, что Индия нанесла ракетные удары по трем целям на территории страны и в подконтрольных Исламабаду районах.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза, регулирующие водный поток на плотинах и каналах.

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