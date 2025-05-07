В Индии заявили о нарушении Пакистаном соглашения о прекращении огня

Пакистан нарушил режим прекращения огня на границе. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщила армия Индии.

В заявлении утверждается, что пакистанская сторона снова нарушает соглашение о прекращении огня, применяя артиллерию в Бхимбер Гали в районе Пунч-Раджаури.

Индийские военные отметили, что реагируют на действия Пакистана «соответствующим и выверенным образом».

7 мая сообщалось, что Пакистан нанес ответные удары по территории Индии. Решение об этом власти страны приняли после того, как индийские вооруженные силы поразили объекты гражданской инфраструктуры.

Вечером 6 мая министерство обороны Индии сообщило о начале «Операции Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли удары по девяти объектам на территории Пакистана. По заявлению индийского военного ведомства, пакистанские военные объекты атаке не подверглись, целью стала «террористическая инфраструктура». Пакистанская армия подтвердила, что Индия нанесла ракетные удары по трем целям на территории страны и в подконтрольных Исламабаду районах.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза, регулирующие водный поток на плотинах и каналах.

Ранее в РФ оценили ядерный потенциал Пакистана.