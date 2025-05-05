В РФ оценили ядерный потенциал Пакистана

Пакистан является одной из ядерных держав и обладает внушительным арсеналом боеголовок. Предполагаемый потенциал Пакистана оценили «Известия».

Программа создания атомной бомбы в стране стартовала в 1972 году. После многолетней работы Исламабад в 1998-м провел испытания ядерного заряда собственной разработки. Также Пакистан активно разрабатывал средства доставки.

Считается, что в настоящее время в распоряжении исламской республики имеется 150 боеголовок. В основном они могут применяться с помощью ракет «земля — земля» и авиации.

При этом Пакистан занимается созданием крылатой ракеты морского базирования, отмечают журналисты.

«И хотя атомных подводных лодок у страны еще нет, ведутся работы по реализации пуска крылатых ракет с борта обычных дизель-электрических субмарин», — отмечается в материале.

Исламабад развернул несколько типов мобильных баллистических ракет: Ghaznavi, Abdali, Shaheen-I, Shaheen-II, Shaheen-III. Последние имеют дальность до 2750 км и могут поражать цели на всей территории Индии. Именно эта модель сейчас развертывается в составе ракетно-ядерных сил Пакистана.

До этого в Кремле сообщили, что Москва следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве надеются, что стороны смогут предпринять меры для снижения градуса напряжения.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.