Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ оценили ядерный потенциал Пакистана

«Известия»: Пакистан располагает арсеналом из 150 ядерных боеголовок
close
minutemanmissile.com

Пакистан является одной из ядерных держав и обладает внушительным арсеналом боеголовок. Предполагаемый потенциал Пакистана оценили «Известия».

Программа создания атомной бомбы в стране стартовала в 1972 году. После многолетней работы Исламабад в 1998-м провел испытания ядерного заряда собственной разработки. Также Пакистан активно разрабатывал средства доставки.

Считается, что в настоящее время в распоряжении исламской республики имеется 150 боеголовок. В основном они могут применяться с помощью ракет «земля — земля» и авиации.

При этом Пакистан занимается созданием крылатой ракеты морского базирования, отмечают журналисты.

«И хотя атомных подводных лодок у страны еще нет, ведутся работы по реализации пуска крылатых ракет с борта обычных дизель-электрических субмарин», — отмечается в материале.

Исламабад развернул несколько типов мобильных баллистических ракет: Ghaznavi, Abdali, Shaheen-I, Shaheen-II, Shaheen-III. Последние имеют дальность до 2750 км и могут поражать цели на всей территории Индии. Именно эта модель сейчас развертывается в составе ракетно-ядерных сил Пакистана.

До этого в Кремле сообщили, что Москва следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве надеются, что стороны смогут предпринять меры для снижения градуса напряжения.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.

Все новости на тему:
Конфликт Индии и Пакистана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами