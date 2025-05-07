Пакистан нанес ответные удары по Индии

Samaa TV: Пакистан в ответ ударил по целям в Индии

Пакистан нанес ответные удары по территории Индии, передает Samaa TV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, решение об этом власти страны приняли после того, как индийские ВС поразили объекты гражданской инфраструктуры и атаковали мирное население.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал действия соседней страны «трусливым поступком», потому что Индия ударила по республике «в темноте». Он пообещал, что ответ Исламабада будет «сильнее и громче».

«Выйдите к нам на поле боя, если у вас хватит смелости, и тогда давайте решим этот вопрос по-мужски», — сказал Асиф.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Вечером 6 мая министерство обороны Индии сообщило о начале «Операции Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли удары по девяти объектам на территории Пакистана. По заявлению индийского военного ведомства, пакистанские военные объекты атаке не подверглись, целью стала «террористическая инфраструктура». Пакистанская армия подтвердила, что Индия нанесла ракетные удары по трем целям на территории страны и в подконтрольных Исламабаду районах.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза, регулирующие водный поток на плотинах и каналах.

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