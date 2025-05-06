Почти 40 человек пострадали в столице Йемена из-за ударов Израиля

В Сане — столице Йемена — из-за ударов Израиля получили ранения 38 человек, еще трое не выжили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав правительства хуситов.

«38 получили ранения», — отметил представитель министерства.

Незадолго до этого сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля полностью уничтожили аэропорт в йеменской столице Сане и атаковали электроподстанцию Дахбан. Перед этим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт Саны и прилегающие к нему районы. Столица Йемена контролируется правящим на севере страны движением «Ансар Аллах» (хуситами).

Накануне вечером телеканал Al Masirah заявил, что Соединенные Штаты и Израиль нанесли совместные удары по подконтрольному хуситам городу Ходейда, а также по цементному заводу «Баджель» в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, который расположен примерно в 50 км к северо-востоку от порта Ходейда на побережье Красного моря.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Ранее Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов.