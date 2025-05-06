Минобороны рассказало, какие дроны пытались атаковать Москву

Над Московской областью были сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны были уничтожены в период с 16:40 до 17:20 по московскому времени. Для их ликвидации применялись дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, которые летели на Москву. На месте падения обломков дронов сейчас работают специалисты экстренных служб. Другие подробности мэр Москвы разглашать не стал.

Утром 6 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью над российскими регионами были сбиты 106 беспилотников ВСУ. Из них 19 уничтожены над Московской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.